Concerto dos UHF em Sagres contou com mais de 600 pessoas

O pavilhão multiusos de Sagres recebeu, no passado sábado, dia 19 de janeiro, um concerto dos UHF, que contou com mais de 600 pessoas.

Ao longo do espetáculo, a banda mítica de Almada percorreu alguns dos muitos êxitos dos 40 anos de carreira, como “Cavalos de Corrida”, “Rua do Carmo”, “Matas-me com o Teu Olhar”, “Foge comigo, Maria” e “Menina”.

Durante o concerto, António Manuel Ribeiro, num estilo que lhe é muito característico, manteve uma grande proximidade com o público, tendo proporcionado um espetáculo bastante animado, que atraiu várias gerações ao local.

Tratou-se de mais uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, no âmbito das comemorações do feriado municipal 2019, que decorreram até ao passado dia 22 de janeiro (Dia do Município).