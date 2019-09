Concerto no Aeroporto de Faro para celebrar o Dia Mundial do Turismo

🔊 Ouvir Notícia



O Aeroporto Internacional de Faro será palco de um concerto único e exclusivo em Portugal, no dia 27 de setembro, às 18h30, para comemorar o Dia Mundial do Turismo. Um evento organizado pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o apoio da ANA – Aeroportos de Portugal e da Orquestra Clássica do Sul, com a participação da fadista Katia Guerreiro e de três orquestras regionais portuguesas.

O coro da Orquestra Clássica do Sul, a Orquestra Filarmonia das Beiras, a Orquestra do Norte e a fadista Katia Guerreiro atuam juntos para surpreender os passageiros que circulam no aeroporto do Algarve, uma das principais portas de entrada do sul de Portugal. Katia Guerreiro interpretará dois fados acompanhada por elementos das três orquestras, que tocarão ainda as obras “Ribatejo”, de Frederico de Freitas, e Marcha Triunfal da ópera “Aida”, do compositor Giuseppe Verdi.

Além do concerto, haverá ainda diversas surpresas e atividades para celebrar o Dia Mundial do Turismo, atividades realizadas «a pensar nos turistas que se encontram na região por esta altura. Nos 21 Postos de Turismo espalhados pelo território algarvio, que atendem uma média de meio milhão de turistas por ano, haverá várias demonstrações, provas de vinhos, degustações e serão oferecidos diversos brindes. Tudo para dar a conhecer aos visitantes as tradições e os produtos regionais que caracterizam os concelhos do Algarve», afirmou a RTA.

Simultaneamente, estará a realizar-se o “Incentivo Algarve”, que premeia os operadores e agentes de viagens de Portugal e Espanha que mais vendem o destino Algarve, para que possam desfrutar de um programa que revela a diversidade turística e a gastronomia algarvia.

Decorrerá igualmente, a campanha “O teu sorriso é um dos segredos do Algarve”, com o objetivo de agradecer aos residentes, o empenho e o contributo para que a região seja um destino escolhido por milhões de portugueses e estrangeiros todos os anos. «A campanha de marketing digital evoca a arte de bem receber e quer ainda motivar quem nela reside a continuar a acolher com carinho os seus visitantes», declara a RTA.