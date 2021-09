“Concertos ao Entardecer” de regresso à Fortaleza de Sagres

Os “Concertos ao Entardecer” estão de regresso à Fortaleza de Sagres, com EVAYA, num concerto, promovido pela Arquente – Associação Cultural, que se realiza já este domingo, pelas 18:00, anunciou aquela associação com sede em Faro.

Produtora, compositora e cantora portuguesa, Evaya usa elementos pop, combinados com música eletrónica, composta por sons que a rodeiam no dia a dia. A artista tenta dar a mão ao ouvinte, para que este a acompanhe numa viagem, onde aborda temas como a natureza, a guerra, ou a esperança.

A participação é gratuita, mas está sujeita a reserva/inscrição. Para mais informações e reservas: arquente@gmail.com

No mesmo dia, 19 de setembro, pelas 19:00, as Ruínas Romanas de Milreu acolhem o projeto Dionysia, um projeto promovido pelo Club Farense.

Esfinge, o trio composto por Maria Jones (intérprete), Luís Caracinha (compositor) e Tiago Marcos (letrista), apresenta o projeto Dionysia, um espetáculo que cruza a música desta banda algarvia com novos sons do Mediterrâneo. As palavras e a música irão convidar-nos a viajar pelas histórias da mitologia.

A participação é gratuita, mas está sujeita a reserva/inscrição. Para mais informações e reservas: geral@epopeia-records.pt

Este ano, naquela que é a sua 8.ª edição, o DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve tem como tema “Património, Comunidade e Inclusão”.

O programa está disponível em www.cultalg.pt

