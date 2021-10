“Concertos ao Entardecer” levam Luís Severo à Fortaleza de Sagres

O ciclo “Concertos ao Entardecer” encerra no próximo domingo, dia 31 de outubro, com o concerto do alternativo Luís Severo, às 17:00, na Fortaleza de Sagres, um projeto da Arquente – Associação Cultural, integrado no Programa DiVaM, anunciou a Direção Regional de Cultura do Algarve.

Com três discos editados, Luís Severo é já um dos “cantautores” mais promissores da sua geração, percorrendo os mais emblemáticos festivais de norte a sul do país. O seu último álbum, O Sol Voltou, é composto por um “pleno de contrastes imagéticos, entre o acústico e o eletrónico”, onde Luís Severo “surpreende com novas musicalidades, mas sem nunca perder a sua essência, algo particular que o caracteriza”, segundo a organização.

O jovem cantor e compositor escreve canções de amor, marcadas por “metáforas luminosas e histórias do quotidiano”, tendo visto o seu primeiro álbum, “Cara d´Anjo”, aclamado pela crítica especializada.

Este ano, naquela que é a sua 8ª edição, o programa DiVaM tem como tema “Património, Comunidade e Inclusão”.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição. Para mais informações e reservas contacte arquente@gmail.com.

O programa está disponível em www.cultalg.pt.

