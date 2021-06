Concertos de Culturas…à Luz das Velas irão animar Lagoa em julho

Face à atual situação de pandemia, este ano não haverá o evento Mercado de Culturas…à Luz das Velas no seu formato original com artesanato, espetáculos, gastronomia, milhares de velas e mais de 40000 visitantes ao longo de 4 dias, mas em sua substituição haverá três concertos, anunciou o Município de Lagoa.

Para recordaro Mercado de Culturas…à Luz das Velas, em formato intimista, com todas as condições e normas de segurança recomendadas pela DGS, o largo existente entre a rua Gago Coutinho e rua João de Azevedo Lobo (junto aos CTT de Lagoa) irá receber nos dias 8, 9 e 10 de julho esses três espetáculos que cruzam o oriente e o ocidente, sendo uma clara homenagem às várias culturas que já estiveram representadas ao longo de várias edições no Mercado de Culturas…à Luz das Velas.

Os “Concertos” de Culturas…à Luz das Velas terão início às 22:00 e têm um valor de 8 euros (cada espetáculo) com desconto de 20% na apresentação do Passaporte Cultural ou do Cartão Lagoa Social.

Os bilhetes poderão ser adquiridos, preferencialmente, online em: https://ticketline.sapo.pt/evento/mercado-das-culturas-a-luz-das-velas-55529 ou em alternativa na Worten, Fnac, no Auditório Carlos do Carmo (Lagoa) e no Município de Lagoa (Balcão único).

Três concertos imperdíveis que nos levam a viajar pelo mundo.

