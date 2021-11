Concertos de música clássica (à luz das velas) vão passar pelo Algarve

Os concertos de música clássica “Candlelight”, anunciam um ciclo especial de espetáculos de Natal à luz das velas, que passará pelo Algarve nos dias 28 e 29 de dezembro.

Estes espetáculos, que têm a duração de 60 minutos, incluem a interpretação de icónicas músicas de Natal e contam com o acompanhamento de um coro que irá também cantar algumas músicas de Natal do repertório nacional.

No dia 28 de dezembro, o Centro de Congressos do Algarve, localizado no Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort, recebe um concerto inspirado em Vivaldi, interpretado por um quarteto de cordas, às 21:30 horas.

No dia seguinte, a 29 de dezembro, o Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort volta a receber, à mesma hora (21:30), o concerto à luz das velas, onde serão ouvidas icónicas bandas sonoras de animação, como Frozen, Rei Leão, Cinderela, Aladino, Pequena Sereia, ou Pocahontas, todas interpretadas por um quarteto de cordas.

Os bilhetes podem ser adquiridos na app ou site da Fever, e têm um custo entre os 15€ e os 40€.

PUB