Concertos gratuitos ao ar livre no centro de Portimão

Ponto alto na programação musical de verão em Portimão, o primeiro “Live and Loud Fest Powered by Marginália” terá lugar na Praça da República, em pleno centro da cidade de Portimão, nas noites de 28 e 29 de agosto, a partir das 22h00.

O programa da primeira noite integra o Tributo Anos 80, a cargo da banda algarvia The Knight Riders, composta por antigos membros do grupo La Plante Mutante, que revisitará alguns dos temas mais emblemáticos de uma década repleta de intérpretes, agrupamentos e composições que revolucionaram a cena musical, com estilos e sonoridades que continuam a não deixar ninguém indiferente, do rock à pop eletrónica, através de sucessos dos Duran Duran, Guns n´Roses, Depeche Mode, Tears for Fears, Michael Jackson, INXS, Brian Adams e Bon Jovi.

No dia seguinte, os One Vision protagonizarão um Tributo aos Queen, interpretando os grandes clássicos do grupo liderado pelo lendário Freddie Mercury. Temas como “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions” ou “Who Wants to Live Forever” fazem parte do alinhamento da banda, entre tantos outros.

Os One Vision são a mais antiga banda de tributo aos Queen em Portugal, com mais de 600 concertos no nosso país e no estrangeiro, e presença assídua em programas televisivos.

Os dois espetáculos ao ar livre, dirigidos a toda a família, têm acesso gratuito e são organizados pelo Marginália Bar, com apoio da Câmara Municipal de Portimão e Junta de Freguesia de Portimão.

Após os concertos, a festa continuará no bar Marginália, que integra o roteiro de bares de música ao vivo portugueses e assume-se como “o espaço de concertos mais underground do barlavento algarvio”, tendo por este espaço já passado mais de 500 bandas nacionais e internacionais de originais e de tributo.