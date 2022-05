Concluída a primeira operação de captura de atum-rabilho em 2022

A Real Aunara, empresa nacional que opera no mercado da pesca do atum desde 2011, levou a cabo a sua primeira operação de captura em 2022 de atum-rabilho ao largo da costa algarvia, em Tavira, na Armação do “Barril”.

A operação estendeu-se por mais de 10 horas e envolveu diversas embarcações e a colaboração de 30 homens sob o comando do capitão da Armação, Rui Ornelas.

Miguel Socorro, responsável da Real Atunara afirma: “podemos considerar esta primeira operação um sucesso”. Esta mercadoria ímpar tem como destino o exigente mercado internacional. “O atum-rabilho é capturado nas nossas redes durante o seu trajeto rumo ao Mediterrâneo onde vai desovar e é das espécies mais apetecíveis, nomeadamente para ser servido como sushi ou sashimi” conclui Miguel Socorro.

A Armação é um método de pesca em que é colocada, no oceano, uma estrutura em que antes de definida a sua localização têm de ser estudados os comportamentos migratórios de algumas espécies de pescado, como o atum, as condições do mar, as marés e as alterações do fundo do oceano.

Em 2022, a Real Atunara vai poder capturar cerca de 200 toneladas desta espécie.