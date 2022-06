Concurso de escrita de Silves já tem vencedores

O município de Silves continua a promover o gosto pela leitura e pela escrita através da realização do concurso “Desafios d’Escrita”.

A escolha da redação sobre a temática “Liberdade” recaiu sobre o texto de Francisca Guerreiro, do Polo de Educação ao Longo da Vida de Silves. Em segundo lugar ficou o texto de Maria Clara Soares, do Polo de Educação ao Longo da Vida de Pêra e o terceiro lugar foi atribuído a Joaquina Guerreiro, do Polo de Educação ao Longo da Vida de São Marcos da Serra.

A autarquia endereça, através de um comunicado, os parabéns a todos os participantes.