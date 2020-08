Concurso de música do IPDJ/Algarve regressa em formato digital

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Música JÁ, um concurso de música moderna promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude do Algarve, regressa no dia 7 de agosto, a partir das 22, transmitido em direto para as redes sociais do município de São Brás de Alportel, anunciou a Direção Regional do IPDJ.

Na primeira eliminatória vão participar os projetos musicais Mateus Verde, Apocalypse, Maybe Kyes e WTDPG, enquanto na segunda fase a 11 de agosto, em Lagoa, contará com Elephant Woman, Catalina, Dispirited Spirits e Cranky Geeks.

Os artistas serão avaliados por um júri, que vai valorizar a criatividade, a técnica, performance em palco, originalidade e o conteúdo lírico e musical, escolhendo posteriormente os melhores projetos para a fase final do concurso.

A grande final vai ser disputada a 12 de agosto, a partir das 19:30, no Espaço Quintalão em Faro, assinalando as comemorações do Dia Internacional da Juventude, com a atuação dos vencedores da primeira edição do concurso, The Black Teddys.

Os vencedores vão poder subir ao palco de eventos como o Festival F, Fatacil, Feira da Serra e numa loja FNAC, além da gravação de um EP, a produção de um videoclip, a inclusão de uma música na programação diária da rádio RUA e a oferta de um cheque formação da ETIC_Algarve.

Este concurso tem como objetivo a promoção e divulgação de projetos musicais amadores de jovens residentes no Algarve, produzido pela MENTECAPTA Produções Áudio em parceria com a Câmara Municipal de Faro, Lagoa e São Brás de Alportel, ETIC_Algarve, rádio RUA, Associação Académica da Universidade do Algarve e a FNAC.