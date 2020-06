Concurso literário da Editorial Caminho premeia três alunos do Algarve

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Três alunos do ensino básico do Algarve foram premiados no concurso ” Uma aventura literária… 2020″, promovido pela Editorial Caminho, onde participaram mais de 14 mil trabalhos, de alunos de escolas de todo o país, incluindo Açores e Madeira e também de escolas de França, Suíça, Macau, Cabo Verde e Brasil.

Com o 2.º Prémio de Texto Original do 3.º Ciclo ficou Catarina Correia, da Escola EB 2, 3 Manuel do Nascimento, de Monchique.

Dois alunos do agrupamento de Escolas Castro Marim também foram premiados: Afonso Rodrigues, do 5.º A, pelo 3.º lugar na modalidade “Crítica” e Maria Madeira, do 6.º A, pela “Menção Honrosa”, na vertente de “Texto original”.

Este concurso, que decorreu no início do ano – os trabalhos podiam ser enviados até 17 de fevereiro – tem quatro modalidades: Texto Original, Crítica, Desenho e Olimpíadas da História.