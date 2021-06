Concurso público para construção de creche em Quarteira foi aprovado

O concurso público para a construção da nova creche em Quarteira foi aprovado na semana passada em reunião de Câmara, com um investimento de cerca de 2,3 milhões de euros, anunciou a autarquia.

A nova creche vai ficar localizada na zona do Forte Novo e “virá reforçar a estrutura de apoio à primeira infância existente no concelho de Loulé”, segundo o comunicado.

Este novo equipamento pretende dar resposta à elevada taxa de natalidade em Quarteira e terá capacidade para 96 crianças em oito salas.

“Sabemos que uma das maiores dificuldades das famílias é encontrar um espaço seguro e com boas condições onde deixar os seus filhos mais pequenos enquanto vão trabalhar. Não temos qualquer dúvida de que esta creche será uma resposta de qualidade e de grande alcance social para a população de Quarteira”, garante o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

O edifício será composto por três núcleos principais: as salas destinadas aos bebés (0-12 meses), o refeitório/sala polivalente, as cozinhas e os espaços administrativos e o espaço reservado para as salas dos 12-24 meses e dos 24-36 meses.

Para a zona principal de recreio, está pensada uma área coberta, onde as crianças possam brincar ao ar livre.

