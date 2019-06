Conferência de Fernando Pessanha sobre “Pirataria no Algarve” na Academia da Marinha

O historiador algarvio Fernando Pessanha proferiu na passada terça-feira, 18 de junho, na Academia de Marinha, em Lisboa, a conferência intitulada “A pirataria no extremo sudeste algarvio, nos alvores da Idade Moderna”.

A sessão, que abriu com as palavras introdutórias do Almirante Francisco Vidal Abreu, presidente do Conselho Académico da Academia de Marinha, contou com a presença do professor doutor Vítor Gaspar Rodrigues, vice-presidente da Classe de História Marítima e do Contra-Almirante Luíz Roque Martins, vice-presidente das Artes, Letras e Ciência, estando a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António representada pelo vice-presidente Luís Romão.

Foi perante uma plateia essencialmente constituída por militares e académicos que, durante uma hora, o historiador vila-realense abordou a grande actividade da pirataria na foz do Guadiana durante a primeira metade do séc. XVI, contextualizando-a no quadro da geo-estratégia militar que teve como teatro de operações o golfo luso-hispano-marroquino. De acordo com a Academia de Marinha, a investigação “A pirataria no extremo sudeste algarvio, nos alvores da Idade Moderna” será alvo de publicação nas Memórias da Academia relativas ao ano de 2019.