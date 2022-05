Conferência encerra 3.º Bootcamp da StartUp Portimão

Chega ao fim nos próximos dias 25 e 26 de maio o 3.º Bootcamp Online de Aceleração by StartUp Portimão, que encerra com a realização de mais um conjunto de talks online abertas ao público, uma atividade de mentoria aos projetos recebidos e a conferência “Smart & Sustainable Cities e os Desafios do Turismo”.

A iniciativa teve como principal objetivo estimular o espírito empreendedor e incluiu um primeiro momento nos dias 27 e 28 de abril, com a realização de talks em sessões abertas ao público, onde foram abordadas diversas temáticas que incentivam o desenvolvimento e aceleração dos negócios.

A conferência “Smart & Sustainable Cities e os Desafios do Turismo” decorrerá a 26 de maio, quinta-feira, no auditório do Museu de Portimão, sendo esperados na sessão de abertura, marcada para as 14:30, Luís Matos Martins, administrador dos Territórios Criativos e moderador dos trabalhos, e José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

Esta conferência terá a participação de Bárbara Leão de Carvalho (cofundadora da Biovilla e especialista em Sustentabilidade e Turismo), José Pedro Almeida (CEO e fundador da XLR8 Revenue Management System), Vanessa Scazziota (professora no ISMAT e investigadora com foco em temáticas do empreendedorismo) e Vítor Pereira (cofundador e diretor da Zoom Global Smart Cities), contando deste modo com as perspetivas do turismo e sustentabilidade, das empresas, da academia e da área das smart cities.

O dia anterior, 25 de maio, quarta-feira, decorrerá totalmente em formato online e arranca às 10:00, com o debate “The Power of Resilience”, na qual participarão Rodrigo Coutinho, cofundador e diretor de Data Science da OutSystems, seguindo-se meia hora depois um painel sobre fontes de financiamento, moderado por Teresa Preta, CEO dos Territórios Criativos, e composto por Filipe Portela, managing partner da TEAL Impact, José Maia, Portugal investment lead na August One e Nuno Brito Jorge, cofundador e diretor executivo da Goparity.

A tarde será reservada para a mentoria aos projetos, por parte dos mentores nacionais e internacionais convidados a assistir e a dar feedback aos 12 projetos integrantes deste Bootcamp, marcando presença como mentores Francisco Miguel Sousa (Talabat Qatar), Samir Silva (Business Incubator Center, em Cabo Verde), Susana Gama Nunes e Luís Sommer Ribeiro (Saveas), Hortênsio Fernandes (Yellow Fish Travel), José Maia (GMT Hospitality), Vítor Duarte (Dualtime), Mariangel Garcia (IBM Consulting), Emanuel Silva (Akxon), Hugo Barros (CRIA), Marcelo Vieira (ABMEN), Jorge Cabaço (Algarve Share) e Martin Eichhoff (Tame Business Solutions).

- Publicidade -

Na apresentação pública dos projetos, agendada para as 16:00, os empreendedores falarão sobre as suas apresentações a um painel de jurados, onde vão estar personalidades como Bárbara Leão de Carvalho (Biovilla), Pedro Bacalhau (Algarexperience), Maria Inês Barra (Faro Avenida Business Center) e Ricardo Afonso (EVA Transportes).

Os empreendedores responsáveis pelos projetos recebidos na edição deste ano do Bootcamp de Aceleração by StatUp Portimão representam diversas nacionalidades, nomeadamente a portuguesa, a brasileira, a israelita e a alemã.

Os projetos atuam em diferentes áreas, desde a sustentabilidade, de que é exemplo a YummySmart.com, uma plataforma digital que agrega diversas opções de restaurantes e produtos sustentáveis e vegan, com o objetivo de fomentar o consumo, até à consultoria, formação, finanças e banking, representada pela iK Finance enquanto solução de sistema de gestão de negócios, através da consultoria e apoio no crescimento de micro e pequenos empreendedores e pela Eucoom, plataforma de checkout e ensino digital que possibilita meios de pagamento e idiomas com base no país de destino do cliente final.

Também a vertente do impacto social e da logística e transportes estará representada, através da iK Log, uma plataforma de logística digital autónoma, criada com algoritmos e inteligência artificial capaz de conectar, de gerir, criar e operacionalizar todas as necessidades de transporte e logística em tempo real e em qualquer lugar do mundo, entre outras áreas.

No encerramento, está prevista a intervenção de Filipe Vital, vereador da Câmara Municipal de Portimão, culminando o dia num networking sunset com todos os intervenientes, participantes e convidados da conferência.

O 3.º Bootcamp Online de Aceleração by StartUp Portimão resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve, o GEN Portugal e os Territórios Criativos, devendo as inscrições para as talks online e para a conferência de encerramento ser feitas em https://bit.ly/SP_talks2022.