Conferência internacional de turismo gastronómico sustentável em Tavira

A Pousada de Tavira recebe na próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, a Conferência Internacional de Turismo Gastronómico Sustentável.

O evento, que faz parte do projecto MEDFEST, programa europeu de 3 anos que envolveu oito países do Mediterrâneo, vai contar com a presença de centenas de participantes e oradores convidados.

Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Chipre, Eslovénia e Croácia foram as oito nações que se uniram em torno da dieta mediterrânica para transformar esse património gastronómico num bem cultural. O chef Vítor Sobral, embaixador nacional do MEDFEST, marcará presença na conferência, assim como os restantes embaixadores dos outros países.

A Conferência Internacional de Turismo Gastronómico Sustentável que vai decorrer a partir das 9h, contará com a intervenção de vários oradores de relevo, que desenvolverão temas relacionados com a temática do congresso. Greg Richards, da Universidade de Breda, na Holanda, fará a introdução ao que é “Turismo Gastronómico Sustentável”, após o que serão abordados novos temas, como a importância da sustentabilidade e os elementos do sucesso das heranças culinárias de cada país.

Artur Gregório, presidente da direção da Associação In Loco e coordenador do projecto MEDFEST em Portugal, falará, juntamente com Jorge Queiróz e Claúdia Henriques, da necessidade de fazer do turismo sustentável uma tendência, e não uma excepção; e a oradora croata Jasenka Kauralin abordará a temática da comunicação como ferramenta para atingir os objetivos do turismo gastronómico sustentável.

Ouvir-se-ão histórias de experiências bem-sucedidas deste tipo de turismo, far-se-á uma mesa redonda com estratégias para introduzir a temática do turismo gastronómico sustentável nas agendas públicas e privadas, e far-se-á um manifesto com a estratégia final daquilo que foi e deverá ser o MEDFEST. Por fim, terá lugar a cerimónia de abertura da Feira Mediterrânica, no jardim público de Tavira, seguida de uma Experiência Gastronómica Mediterrânica que irá envolver todos os participantes.

Ao fim destes três anos de parceria em torno da promoção do estilo de vida que é a Dieta Mediterrânica, classificada como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO, o MEDFEST trabalhou para criar destinos turísticos que contribuam para diminuir a sazonalidade e a interioridade, assim como a valorização do património cultural gastronómico e a sustentabilidade económica das atividades turísticas. O MEDFEST permitiu ainda identificar e tornar conscientes forças comuns ao estilo de vida mediterrânico, abrindo caminho para a exploração de uma nova via.