Conferência na Biblioteca da Ualg

“O Universo imaginário de Jules Verne”, irá realizar-se no próximo dia 7 de março de 2019, às 10h00, na Sala de Conferências da Biblioteca em Gambelas, numa organização da FCHS-CIAC, com a participação de: Ana Alexandra Carvalho: Júlio Verne e uma extraordinária viagem submarina; João Carvalho: Da Terra à Lua de Júlio Verne; Jorge Carrega: O imaginário verniano no cinema.

No mesmo dia, às 12h00, será inaugurada a Exposição com o mesmo nome, organizada pela FCHS-CIAC, com o apoio da Sociedade Recreativa Artística Farense “Os Artistas”, comissariada por Jorge Carrega e que estará patente até 23 de março de 2019.

