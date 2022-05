Conferência vai falar sobre capelas e morgados do concelho

Mário Farelo apresenta na próxima sexta-feira, dia 13 de maio, pelas 17:30, no Arquivo Municipal de Loulé Professor Joaquim Romero Magalhães, mais uma conferência integrada no ciclo “LOULÉ na linha do tempo”, com o tema “Capelas e morgados em Loulé (séculos XIV-XVII)”.

Capelas e morgados constituíram, desde o período tardomedieval, um recurso para a promoção social, económica e simbólica dos seus fundadores e da respetiva descendência. Partindo da sua definição e da paisagem documental disponível para o seu estudo, esta intervenção pretende constituir “um primeiro roteiro para a análise da abrangência social, cronológica e mesmo arquivística do fenómeno vincular no território louletano entre os séculos XIV e XVII”.

Mário Farelo é Mestre em Artes, pela Universidade de Montreal (1999) e Mestre e Doutor em História Medieval, pela Universidade de Lisboa. É professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa. Presentemente é investigador sénior contratado no âmbito do projeto ERC VINCULUM.