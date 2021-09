Confraria dos Gastrónomos concede prémio a programa da Rádio Alvor

O programa Choque Frontal ao Vivo, da Rádio Alvor FM, vai receber o “Prémio da Ordem de Santa Maria de Ossónoba”, da Confraria dos Gastrónomos do Algarve, no próximo sábado dia 2 de outubro, anunciou aquele programa radiofónico.

Este prémio será entregue, no Jantar de Gala no Tivoli Marina Hotel, em Portimão por ocasião da VI Gala da Ordem de Santa Maria de Ossónoba, organizado pela Confraria dos Gastrónomos do Algarve.

A Chancelaria da Ordem de Santa Maria de Ossónoba, por proposta do Chanceler da Ordem e Grão-Mestre da Confraria dos Gastrónomos do Algarve, José Manuel Alves, decidiu conceder ao Programa Realizado, produzido e apresentado por Júlio Ferreira e Ricardo Coelho, este galardão “pelos méritos excecionalmente relevantes demonstrados nos seus 5 anos de existência em defesa e divulgação da cultura, da arte e dos vinhos algarvios”.

Este prémio na categoria de: Mundo Gastronómico 2021, foi entregue pela última vez em 2015 à Chefs Agency de Lisboa. Em 2009 tinha sido entregue ao espanhol Carlos Martin Cosme e em 2011 ao programa televisivo da RTP-Praça da Alegria, apresentado por Jorge Gabriel e Sónia Araújo.

Esta é uma iniciativa bienal organizada pela Confraria dos Gastrónomos do Algarve, distingue 13 categorias. Os prémios Santa Maria de Ossónoba correspondem a um reconhecimento àqueles que têm contribuído para a comunidade e que tantas vezes ficam no esquecimento. A iniciativa tem como finalidade a difusão e divulgação da raiz cultural da região do Algarve e, também, o incentivo e defesa dos interesses públicos desta comunidade regional.

