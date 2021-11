Congresso anual da hotelaria em Albufeira atinge recorde de inscritos

O 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo começa hoje em Albufeira, no Algarve, com um número recorde de inscritos, para um "reencontro" que a associação do setor quer que marque "o momento de 'recomeçar'”.

“As inscrições já fecharam e estamos muito perto das 600 inscrições. Um número recorde de inscritos nos Congressos da AHP [Associação da Hotelaria de Portugal]. Estamos todos com muita vontade de nos reencontrarmos e este número é o reflexo disso mesmo. Vamos ter um grande Congresso”, afirma a vice-presidente da associação, Cristina Siza Vieira, à Lusa.

Questionada sobre as expetativas que a AHP tem para o regresso desta reunião anual dos hoteleiros e outros agentes do setor, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, a responsável diz que se pretende que “seja o momento de ‘recomeçar’”.

“O mundo mudou [com a pandemia de covid-19] e obrigou-nos a repensar a forma de estar na vida e nos negócios”, lembra Cristina Siza Vieira.

“Nestes dias de Congresso, iremos debater os temas mais prementes do setor, como os Recursos Humanos ou a Acessibilidade Aérea, mas também outros, acelerados com a pandemia, como a Sustentabilidade e a Digitalização. A nossa ambição para este Congresso é que possamos definir os traços fundamentais do caminho por onde acreditamos que irá passar o nosso futuro comum”, referiu ainda, em respostas escritas à Lusa.

Já aos motivos da escolha do Algarve para a realização do congresso, mais especificamente Albufeira, a vice-presidente da AHP responde: “Por muitas e boas razões”.

Entre as quais, “porque depois de dois anos muito difíceis, a escolha tinha de ser o Algarve, a maior região turística de Portugal e a mais aberta ao Mundo. Porque Albufeira é um dos maiores e históricos polos turísticos do país, com muito por descobrir e um destino de excelência para a realização de eventos. Porque a Câmara Municipal de Albufeira foi desde a primeira hora um parceiro empenhadíssimo em puxar este grande evento para o seu concelho. E porque o Grupo NAU, um grande associado da AHP e o seu CEO [presidente executivo] fizeram o impossível para acomodar o congresso da AHP nas suas excelentes instalações (…)”, concluiu.

O Congresso vai decorrer a partir de hoje e até sexta-feira, no NAU Salgados Palace, em Albufeira.

O “Turismo tem Futuro” e “New Start, New Thinking: a visão de quem vem de fora!” são os painéis que abrem e encerram o 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo.

