Congresso Your Future: Inscrição fecham hoje

Fecham hoje as inscrições para o Congresso Your Future, a decorrer amanhã e depois no Portimão Arena, reunindo várias personalidades do mundo do desporto, para debaterem as boas práticas desportivas e a integração aos ex-atletas nos mais diversos sectores da sociedade.

Irá ser enaltecida a importância da sensibilização para a transição de carreira e o apoio ao desportista no seu percurso competitivo, para um período de reconversão positivo e socialmente integrado.

A iniciativa, promovida no âmbito de Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019, é organizada pela Sports Embassy, que deste modo se associa ao Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, assinalado a 6 de abril, realizando igualmente um jogo solidário de futebol no dia 5, com entrada gratuita.

Na ocasião será feita uma recolha de bens alimentares, a cargo do Banco Alimentar, que terá lugar às 19h45 no Estádio Municipal de Portimão e será disputada por ex-atletas das mais diversas modalidades, os quais integram os painéis do congresso.

Os ingressos podem ser adquiridos em https://www.sportsembassy.pt/, pelo valor de 20 euros, sendo que os estudantes têm a possibilidade de se inscreverem por 10 euros.