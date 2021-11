Conheça Andreia Rio, enfermeira no Algarve e estrela do The Voice

Andreia Rio, enfermeira de profissão, tem 34 anos e vive em Faro. É na música, e, particularmente no Fado, que encontra a sua maior paixão, que a levou até aos palcos do The Voice na Bélgica e, agora, em Portugal. Ao JA, Andreia contou o seu percurso e como tem sido a experiência no concurso de talentos da RTP1.

O percurso de Andreia Rio na música começou em criança, na Academia de Música Mozart, em Chaves, onde teve aulas de viola clássica e acordeão, com o incentivo do pai, tendo mesmo concluído o 3º grau de formação musical. A música sempre fez parte da sua vida e, apesar de ter sido “obrigada a emigrar e procurar trabalho lá fora”, depois de acabar o curso em Enfermagem, nunca desistiu do seu sonho: cantar.

Em Portugal, foi vencedora da segunda edição do “Encontros de Fados de Almada” (2008) e da “Grande Noite de Fados Lisboa 2008”. Em 2009, tentou a sua sorte no programa da TVI “Nasci para cantar”, apresentado por Herman José, de onde saiu finalista. Em novembro de 2018, Andreia Rio entra na restrita lista de portugueses que puderam atuar na consagrada sala de espetáculos L´Olympia, em Paris, cantando o Fado para milhares de espetadores, destacando como um dos pontos mais altos da sua carreira.

Andreia Rio numa das suas atuações de Fado

Natural de Trás-os-Montes, Andreia Rio viveu na Bélgica, na cidade de Bruxelas, durante quase uma década e admite que estes últimos anos “têm sido uma grande aventura”. Na Bélgica, tentou a sorte no The Voice Bélgica, em 2018, com a interpretação de “Ó gente da minha terra”, de Mariza, na prova cega, vídeo que arrecadou mais de um milhão de visualizações nas redes sociais, conquistando também o cantor francês Slimane, com quem mantém uma estreita ligação.

Este ano, em abril, a enfermeira decidiu regressar a Portugal “em busca de melhor qualidade de vida para a família”, principalmente para os seus dois filhos. A integração no Algarve tem sido muito positiva graças aos amigos e colegas do Hospital Particular do Algarve, localizado nas Gambelas, em Faro, e porque o Algarve é “simplesmente maravilhoso, um paraíso na terra (…). Aqui recuperámos um pouco aquela alegria e vontade de viver e aproveitar todos os dias. Para além disso, conseguimos comprar casa e a cereja no topo do bolo foi a minha entrada nas provas cegas do The voice Portugal”.

Sobre a sua experiência no The Voice Portugal, Andreia Rio admite ter agora “outra maturidade”, o que a leva a encarar esta experiência de forma “mais tranquila e aproveitando ao máximo o tempo que me dão”. Incentivada pelo marido e pelos colegas, Andreia Rio resolveu inscrever-se na edição do The Voice Portugal 2021, passando por vários castings entre milhares de concorrentes até à prova cega de domingo, 24 de outubro. No programa, conseguiu virar as cadeiras dos jurados Área, Diogo Piçarra e Marisa Liz, confessando que escolheu a cantora Marisa porque “apesar de ter uma grande admiração pelos três, a Marisa falou-me ao coração”.

Durante as provas cegas, Andreia Rio dedicou a sua atuação a um amigo especial que faleceu recentemente, inesperadamente também conhecido do jurado algarvio, Diogo Piçarra, que não conteve as lágrimas.

A atuação da corrente nas provas cegas do concurso da RTP1

A concorrente , que passou para a fase das “batalhas”, confessa ter vivido momentos mágicos no programa, nomeadamente o entusiasmo dos filhos na sua atuação “vê-los vibrar foi talvez dos melhores sentimentos que já tive na minha vida”.

Questionada à cerca de uma eventual carreira na música “a tempo inteiro”, Andreia Rio admite a sua disponibilidade. Contudo, reconehce as dificuldades do setor e sublinha gostar muito da sua profissão, que lhe “dá muita estabilidade e alegria por poder cuidar dos outros, dia após dia, ver a felicidade e agradecimento na cara das pessoas é algo que não tem preço”. Por outro lado, “poder levar todas as emoções às pessoas em forma de música também é um sentimento muito bonito… Por isso, qualquer umas das hipóteses que surgir vou lutar com toda a garra e vontade para a executar da melhor maneira possível”.

Andreia Rio é enfermeira no Hospital Particular do Algarve (HPA) nas Gambelas, em Faro

No futuro, o objetivo de Andreia Rio passa por atuar no Algarve, estando disponivel para “todas as propostas”, deixando o apelo “aos interessados, basta apenas entrar em contacto comigo, através das minhas redes sociais (Facebook ou Instagram)”. Na região, destaca que já teve a oportunidade de atuar como convidada no Restaurante “Miga”, em Olhão e no Museu de Faro, no evento “Fado no Museu”. O próximo espetáculo será no próximo sábado, dia 30 de outubro, no Club Farense, em Faro.

Na música, a grande referência de Andreia Rio é Amália Rodrigues, pois admira “a forma como ela tratava cada palavra que cantava, a forma como sentia e interpretava o Fado”. Destaca ainda os algarvios Diogo Piçarra e a Áurea como “grandes fontes de inspiração e de quem gosto muito”.

No final da conversa com o JA, Andreia Rio aproveitou para fazer “um agradecimento a todos os colegas de trabalho que têm sido tão importantes para nós nesta nossa nova etapa e que tanto nos têm ajudado e a todas as gentes do Algarve, porque o Algarve é lindo!”.

