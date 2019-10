Conselheiro da ONU dá conferência em Loulé

Edwin Maria John, ativista indiano e atualmente conselheiro da ONU para os direitos das crianças, vai estar na Biblioteca Municipal de Loulé no próximo sábado, 2 de novembro, pelas 10h00, para apresentar a Conferência “Círculos de Cidadania”.

Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Loulé, Between e a SIGMAmente – Associação de Apoio à Saúde Mental Infantil e Juvenil, esta iniciativa enquadra-se numa metodologia que visa apoiar a organização de comunidades e o desenvolvimento sustentável, criando círculos de pessoas que se envolvem ativamente no debate, planeamento e execução de ações que facilitem a resolução dos seus próprios problemas. Pode ser aplicada tanto em contexto escolar como de bairro (comunitário), com crianças e jovens ou com adultos.

Esta metodologia é a base do trabalho desenvolvido pelo movimento “Global Governance from below”, promovido pela organização NEIGHBORHOOD COMMUNITY NETWORK, iniciado na Índia, em 1998, pelo Padre Edwin Maria John.

Este trabalho foi distinguido com o Prémio UNICEF San Marino por Alexander Bodini, para a melhor organização liderada por crianças para a ação dos direitos da criança, em 2009. Fundador do movimento Global Governance from Bellow, pioneiro dos Parlamentos de Crianças e de Bairro, na Índia, atualmente Edwin Maria John desempenha as funções deconselheiro da ONU para a ação dos direitos da Criança.

A entrada neste evento é livre.