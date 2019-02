Conselho Português para a Paz e Cooperação promove sessões no Algarve

O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) irá desenvolver um conjunto de debates e encontros, nos próximos dias 13 e 14 de fevereiro, no Algarve, com a presença da presidente da direção do CPPC, Ilda Figueiredo. As sessões nas escolas serão desenvolvidas em parceria com o Sindicato dos Professores da Zona Sul (SPZS).

Nestas sessões, estarão presentes, para além de Ilda Figueiredo, Isa Martins, dirigente do SPZS, e Sofia Costa, membro do CPPC no Algarve.

A programação do dia 13 arranca às 10h00, com uma sessão com alunos e professores da escola secundária Júdice Fialho, em Portimão, seguindo-se, às 12h00, uma sessão com alunos e professores da escola E.B. de Parchal, em Lagoa. À noite, pelas 21h00, está ainda marcada uma sessão/debate aberta ao público, no salão da junta de freguesia de Silves, sob o tema “A paz e a situação internacional”.

Para o dia 14 de fevereiro, está marcada uma sessão, às 14h00, com alunos e professores da escola EB 2, 3 Manuel do Nascimento em Monchique, enquanto às 17h00 será a vez de um encontro/lanche com amigos da paz no Montenegro, em Faro.

Ainda durante esta estada da presidente do CPPC no Algarve, estão previstos encontros com alguns responsáveis de municípios da região, no âmbito das parcerias e protocolos existentes.