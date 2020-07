Construção de escola e jardim de infância em Lagos decorre a bom ritmo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As obras da nova Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância da Luz, no concelho de Lagos, começaram no final do mês de maio estão a decorrer a bom ritmo, segundo a autarquia.

A empreitada municipal tem um investimento de mais de três milhões de euros e um prazo de execução de 450 dias, edificado numa parcela de terreno da autarquia com área de mais de 17 metros quadrados, perto do eixo viário da ligação Espiche-Luz.

O edifício será composto por oito salas de aula distribuídas por dois andares, quatro destinadas ao ensino básico, duas para expressões e outras duas para o jardim de infância, além de cozinha, refeitório, sala polivalente, biblioteca, sala de professores, sala para pessoal não docente, gabinete de atendimento aos pais, balneários e instalações sanitárias e de apoio.

O exterior do edifício vai ser dotado com um polidesportivo, uma zona de recreio coberta e outra descoberta, uma zona para a prática de jogos tradicionais, uma horta pedagógica, espaços verdes e estacionamento.

A acessibilidade é outra das características do edifício, cujas áreas de recreio exterior estarão interligadas por rampas.

Esta obra faz parte do ciclo de requalificação e ampliação do parque escolar do primeiro ciclo que a Câmara Municipal de Lagos tem vindo a executar em todo o concelho.