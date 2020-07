Construção do novo passadiço da praia de Altura já começou

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As obras de construção do novo passadiço da praia de Altura já começaram e decorrem “a bom ritmo”, segundo a Câmara Municipal de Castro Marim.

O novo passadiço, que terá cerca de 1500 metros e uma largura de três metros, vai ligar a praia de Altura à praia da Lota, na Manta Rota, com uma passagem através de uma ponte na ribeira do Álamo.

A estrutura vai serpentear o sistema dunar, com ligações aos apoios de praia, zonas de descanso e iluminação.

O facto do passadiço estar elevado, irá promover a redução da erosão costeira, “uma vez que garante o não pisoteio, bloqueia a ação do homem sobre as zonas de proteção, fomenta a estabilização de areias para a formação de duas e possibilita a instalação de vegetação natural, restabelecendo assim a dinâmica do habitat dunar”, revela a autarquia em comunicado.

Cinco acessos já existentes serão também requalificados, além da construção de novos apoios de praia, cujos procedimentos concursais são da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, estimando-se que o total do investimento seja de 936.091,30 euros.

Numa segunda fase da obra, este passadiço fará ainda a ligação com a praia de Monte Gordo.

Esta intervenção, que prevê a implantação desta estrutura de salvaguarda do cordão dunar daquela praia, está inserida no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), Portugal 2020, cofinanciada a 75% pelo fundo de coesão.

A contrapartida nacional e a despesa não elegível são comparticipadas no âmbito da linha BEI PT 2020 – Autarquias, Empréstimo Quadro assinado entre o Banco Europeu de Investimento (BEI) e Portugal.

Este projeto foi realizado sob orientação da APA e em conformidade com a dinâmica sedimentar do respetivo cordão dunar.