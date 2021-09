Contentor foi arrastado pela chuva para o rio Guadiana

A chuva intensa que se abateu na quinta-feira no sotavento algarvio aumentou a força das águas do rio Guadiana, arrastando um contentor que guardava material desportivo, anunciou a Proteção Civil de Castro Marim.

O contentor foi arrastado desde a Tenência até à Foz de Odeleite e posteriormente retirado do rio Guadiana, num procedimento “que implicou alguma logística”, segundo a Proteção Civil.

Este procedimento decorreu em conjunto com a Capitania do Porto de Vila Real de Santo António, uma empresa privada e a equipa do ISN.

