Contexto de pandemia leva ao cancelamento da Feira da Praia em VRSA

O município de Vila Real de Santo António anunciou hoje que, pelo segundo ano consecutivo, vai cancelar a Feira da Praia, que teria lugar entre os dias 10 e 15 de outubro de 2021, devido à necessidade de prevenção da Covid-19 em vigor no País e aos riscos de propagação da doença.

A medida segue a decisão tomada pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), já que os municípios algarvios consideraram não estar reunidas as condições para permitir a realização de feiras de caráter anual na região, adianta o município.

A Feira da Praia é um evento que recebe milhares de pessoas e onde o contacto físico entre os visitantes é, segundo a câmara municipal, impossível de controlar, pelo que o município, para o promover, teria que limitar todas as entradas e saídas, diminuir o número de participantes e aumentar a segurança, descaracterizando o certame e colocando em causa a sua rentabilidade.

“Por outro lado, mesmo cumprindo todas as medidas de segurança, nada garante que a promoção de uma iniciativa que recebe tantos visitantes portugueses e estrangeiros ao mesmo tempo e no mesmo espaço não constituísse um foco catalisador para a propagação do vírus”, afirma a autarquia no seu comunicado.

O município recorda que, caso existisse um surto de Covid-19 em Vila Real de Santo António, vários estabelecimentos comerciais podiam ter que ser obrigados a fechar.

Para Luís Romão, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, “neste contexto, pesadas todas as eventuais vantagens e desvantagens sobre a organização da Feira da Praia, é intenção deste município manter a prevenção face à pandemia como prioridade e defender a saúde pública e a própria economia local”.

