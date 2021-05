Continente investe mais de seis milhões de euros em São Brás de Alportel

O Continente Bom Dia de São Brás de Alportel foi inaugurado na quinta-feira e traduziu-se num investimento de 6,5 milhões de euros no concelho, além da criação de 43 postos de trabalho, anunciou a empresa.

O estabelecimento conta ainda com os serviços de cafetaria, Well’s e Continente Plug & Charge, garantindo ainda “garante todas as medidas de segurança para proteger clientes e funcionários”, segundo o comunicado.

O novo Continente Bom Dia está de portas abertas diariamente, entre as 08:30 e as 21:00, com uma área de cerca de 1200 m2 e milhares de produtos.

Os pontos de carregamento de veículos elétricos “Plug & Charge” existentes no espaço “permitem carregar até 200 km de autonomia em 1 hora, a partir de 0,01€/minuto”, com os clientes com cartão Continente que realizem compras superiores a 30 euros a ter a oportunidade de beneficiar de carregamentos gratuitos, com cerca de 35 km de autonomia.

A inauguração do Continente Bom Dia de São Brás de Alportel é celebrada com uma campanha de 10% de desconto em cartão em toda a loja, até 30 de maio.

Além de produtos da região, os consumidores podem ainda utilizar sacos reutilizáveis na compra de fruta, legumes ou padaria e encontrar à venda caixas 0% desperdício, com cinco quilos de frutas e legumes em boas condições de consumo, mas próximos do limite da sua vida útil, por 0,50€/kg.

Na área social, este Continente Bom Dia vai apoiar os seus excedentes alimentares diários a três instituições: Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, o Centro Cultural e Social da Paróquia de S. Martinho de Estói e Coração 100 Dono – Associação Defesa e Proteção dos Animais Abandonados.

Os consumidores podem ainda depositar óleos alimentares usados, pilhas usadas e rolhas de cortiça, nos recipientes disponibilizados pela empresa, que serão posteriormente enviados para reciclagem.

O estabelecimento dispõe ainda de lâmpadas de baixo consumo, 100% LED, além de equipamentos de controlo e redução de potenciais consumos excessivos de água.

Em toda a região algarvia, já existem 18 espaços Continente.

