Continente vai vender 14,5 milhões de toneladas de laranja algarvia em 2021

Os supermercados Continente anunciaram hoje que vão adquirir 14,5 milhões de toneladas de laranjas do Algarve aos produtores nacionais em 2021, mais 5% do que no passado, reforçando a aposta na produção nacional e ajudando ao desenvolvimento da economia regional tão afetada no último ano devido à pandemia.

A marca vendeu, em 2020, 13,8 milhões de toneladas de laranjas, “contribuindo para a sustentabilidade e para o desenvolvimento da economia regional”, afirma a marca.

Todas as laranjas disponíveis nas lojas Continente são laranjas do Algarve, incluindo as laranjas disponíveis nas máquinas de sumo nas lojas, assim como o sumo de laranja natural à venda nas cafetarias BAGGA e nas suas entregas ao domicílio através de BAGGA Delivery, e que é espremido na hora. Esta variedade de laranjas ‘sumo’ distingue-se por não terem umbigo e são mais doces, com alto teor de sumo.

O Clube de Produtores Continente (CPC), em parceira com os seus produtores, garante que são utilizadas as melhores práticas agrícolas nos pomares algarvios, resultando numa fruta de excelência. A laranja do Algarve Continente é colhida à mão e no ponto ótimo de sabor.

Os dois mil hectares de pomares estão distribuídos entre Tavira e Silves e pertencem a cerca de 100 produtores que compõem as quatro Organizações de Produtores Membros do Clube de Produtores Continente. As laranjas algarvias possuem certificação IGP – Indicação Geográfica

Protegida – que certifica que o produto possui uma determinada qualidade, reputação ou outras características que podem ser essencialmente atribuídas à sua origem geográfica.

Ondina Afonso, presidente do CPC, afirma que “a segurança que sentimos em relação à qualidade das laranjas do Algarve produzida pelos nossos produtores, permitiu diversificar a oferta através da disponibilização de sumo de laranja do Algarve nas nossas lojas, precisamente numa altura em que os nossos clientes procuram alimentos que possam reforçar a sua imunidade.”

O Continente, através dos técnicos do Clube de Produtores, trabalha diariamente com os produtores nacionais, apurando e selecionando os melhores produtos para responder às necessidades dos seus clientes.

Segundo a marca, as vendas de produtos portugueses nas lojas Continente têm aumentado progressivamente e só no último ano foram adquiridas mais de 160 mil toneladas de bens agroalimentares, entre os quais produtos exclusivos de origem certificada como as laranjas do Algarve, maçãs de Alcobaça e da Beira Alta ou a pera rocha do Oeste.

PUB