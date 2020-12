CONVOCATÓRIA: Assembleia Geral Eleitoral da Santa Casa da Misericórdia de Tavira

Santa Casa da Misericórdia de Tavira – Instituição fundada em 1498

De acordo com a alínea a) do n.º2 do Artigo 22º do Compromisso e, o Artigo 7º do Regulamento Eleitoral, convoco a Assembleia Geral da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tavira, para a sessão eleitoral a realizar no dia 18 do corrente mês, no Auditório da Associação de Regantes, situado na Rua Eng. João Bruno da Rocha Prado n.º3, em Tavira (atrás do Centro de Saúde), com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Único: Eleição dos Órgãos Sociais da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tavira, para o quadriénio 2021/2024.

O acto eleitoral terá inicio com abertura da urna às 15:00 horas e o encerramento às 17:00 horas, pelo que, a partir desta hora, apenas serão admitidos a votar, os irmãos presentes na sala onde decorre o acto eleitoral.

Tavira, 03 de Dezembro de 2020.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Leonardo António Gonçalves Martins

