Corpo de segurança da ponte do Guadiana recebe prémio da Eurocidade

O corpo de segurança português e espanhol do Centro de Cooperação Policial do Sul, localizado na Ponte Internacional do Guadiana, vai receber o Prémio de Cooperação Transfronteiriça da Eurocidade do Guadiana.

O prémio será entregue na feira Terra de Maio, no Azinhal, contando com a participação da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa e dos responsáveis máximos dos concelhos da Eurocidade do Guadiana, nomeadamente de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte.

Esta atribuição faz parte da programação do mês da Europa da Eurocidade do Guadiana e pretende homenagear os “serviços conjuntos e coordenados dos corpos de segurança de Portugal e Espanha desde 2009”, segundo o comunicado.

“A Eurocidade do Guadiana quer destacar em especial o trabalho desenvolvido por todos os elementos que integram o Centro de Cooperação Territorial do Sul durante os anos de pandemia, com os fechos da fronteira, medidas de controlo sanitário e outras atividades complementares que habitualmente se desenvolvem no espaço transfronteiriço”, acrescenta.

Destas equipas de forças de segurança fazem parte a Guarda Civil, a Policia Nacional e Aduaneira da parte espanhola, e pela parte portuguesa a Guarda Nacional Republicana, a Policia de Segurança Pública, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Policia Judiciária e Aduaneira.

No ano passado, este prémio foi entregue pela primeira vez às empresas espanhola e portuguesa que gerem de forma coordenada o serviço de transporte fluvial entre Ayamonte e Vila Real de Santo António.