Corpo Nacional de Escutas e Taviraverde assinam protocolo de parceria

O Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico do Agrupamento 100 de Tavira e a empresa Taviraverde assinaram no dia 25 de fevereiro um protocolo de parceria entre as duas instituições, anunciaram as entidades.

Este protocolo estabelece que o Corpo Nacional de Escutas se compromete a participar em ações de cariz ambiental e a dinamizar ações ambientais juntamente com a Taviraverde.

Já a Taviraverde compromete-se a colaborar na prestação de apoio técnico nas iniciativas ambientais dinamizadas pelo Corpo Nacional de Escutas, na manutenção do Campo Escutista de Tavira através de equipamentos e pessoal especializado, na colaboração na recolha e limpeza de águas sujas do respetivo campo e na cedência de contentores de deposição de resíduos sólidos urbanos.

“Entende esta empresa municipal que, a cooperação e articulação com as entidades locais, cria sinergias que levam ao envolvimento das populações na valorização do concelho de Tavira, beneficiando assim todos os tavirenses”, refere a Taviraverde em comunicado.