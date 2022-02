Correio dos Afetos cria laços entre crianças e idosos de Portimão

Esta segunda-feira, 14 de fevereiro, marca o início do Correio dos Afetos, projeto desenvolvido em parceria pelos Centros de Convívio Sénior de Portimão e pelo Lar da Criança de Portimão, visando estimular laços intergeracionais, através da troca mensal de correspondência.

A primeira entrega do Correio dos Afetos decorreu esta segunda-feira, dia em que se assinala o amor, nas instalações do Lar da Criança de Portimão, onde foram entregues, pelas mãos de dois utentes do Centro de Convívio Sénior da Aldeia das Sobreiras, uma caixa para correio com diversas cartas destinadas às crianças.





Este projeto irá envolver 150 crianças do pré-escolar do Lar da Criança e 42 utentes dos Centros de Convívio da Aldeia das Sobreiras e de Portimão, os quais, através de uma carta, um postal, uma foto, um desenho ou de outras expressões artísticas, partilham emoções e criam cumplicidades e empatias, no sentido de que seja colmatado o isolamento e criados laços afetivos entre os correspondentes.