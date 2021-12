Corrida de São Silvestre está de volta (e o bolo-rei gigante também)

A Corrida de São Silvestre regressa a Albufeira, naquela que é a sua segunda edição. O arranque está marcado para as 20:00 horas do dia 17 de dezembro, sexta-feira, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Albufeira. No final, haverá Bolo-rei gigante para todos.

Esta é uma das mais populares corridas da quadra natalícia, que junta atletas federados e amadores, de todas as idades, quer na competição, quer na caminhada do Pai Natal. Num total de 7km, a corrida, ou a caminhada do Pai Natal, são abertas a todos os participantes.

O evento conta com a organização do Clube Desportivo Areias de São João, em parceria com a Câmara Municipal de Albufeira e o apoio técnico da Associação de Atletismo do Algarve.

Para além de prémios monetários e troféus, haverá brindes de participação e, para celebrar o regresso da corrida a Albufeira, que não pôde realizar-se no ano passado, tendo em conta o contexto pandémico, a iniciativa vai oferecer a todos os presentes um Bolo-rei gigante.

Bolo-rei gigante da última edição da corrida

No que se refere à competição, esta é uma iniciativa destinada a atletas de todos os âmbitos desportivos (federado, INATEL, escolar, militar e popular), individuais ou coletivos como equipas, grupos, ginásios, famílias, dos escalões de juniores, seniores e veteranos (nascidos em 1999 ou em anos anteriores).

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias quer para a competição, quer para a caminhada, e deverão ser realizadas no formulário da competição disponível em www.crono.aaalgarve.org até ao próximo dia 15 de dezembro (quarta-feira). Os interessados podem contactar a organização, através do email cdasj.albufeira@gmail.com ou do número 927700645.

Este evento cumpre as regras sanitárias da DGS.

