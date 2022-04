Corrida Fotográfica volta ao formato presencial

A grande novidade na 22.ª edição da Corrida Fotográfica de Portimão será o regresso da modalidade presencial, marcada para o dia 14 de maio.

Considerada a mais importante competição do género a sul do Tejo, a já tradicional iniciativa da Câmara Municipal de Portimão visa “promover um olhar atual e criativo dos entusiastas e amigos da fotografia, através dos diversos temas propostos, sob o mote Vida”. ‘A incerteza da vida’, ‘Resistência, resiliência e sobrevivência’, ‘Um frágil património’ e ‘Será isto que me faz feliz?’ são algumas das temáticas em que poderá participar.

Nesta edição, os amantes da fotografia têm a possibilidade de participar na modalidade presencial, que decorrerá entre as 09:00 e as 21:00 de 14 de maio pelas ruas da cidade, assim como na modalidade especial online, com envio de fotos até 25 de junho.

O Museu de Portimão, responsável pela organização do concurso, já está a receber as inscrições para as duas modalidades no endereço eletrónico https://bit.ly/3L88iBk, com a possibilidade de os interessados se inscreverem em ambas as modalidades, ou apenas numa, estando o respetivo regulamento disponível em https://bit.ly/3EKAPus.

A 22.ª Corrida Fotográfica de Portimão integra as comemorações do 14.º aniversário do Museu de Portimão, inaugurado a 17 de maio de 2008.