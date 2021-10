Cortes no abastecimento de água em várias freguesias de Silves

Entre as 09:00 e as 15:00 do dia 27 de outubro, as freguesias de Pêra, Torrinha, Bengaia e Vales de Pêra, Alcantarilha e Pêra vão sofrer cortes no abastecimento de água, anunciou a Câmara Municipal de Silves.

Esta interrupção de fornecimento de água vai ocorrer devido a obras e cortes na rede de abastecimento, sendo tomadas “todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente”, segundo o comunicado do município.

Estas obras decorrem no âmbito da empreitada de “Dispositivos de Controlo e Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água” e qualquer esclarecimento, dúvida ou informação adicional deve ser solicitado ao Piquete de Águas através do telefone 282 440 860.

