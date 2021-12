Costa recebido em euforia pelos alunos da renovada EB 2,3 de Quarteira

Entre a euforia dos alunos, o entusiasmos dos professores e a apresentação de projetos inovadores do Agrupamento, António Costa presidiu esta sexta-feira, 17, à cerimónia de inauguração da renovada EB 2,3 D. Dinis, em Quarteira, momento em que aproveitou para apelar à vacinação entre os mais novos.

À chegada ao recinto escolar, o primeiro-ministro foi recebido em euforia e saudado por dezenas de alunos que não deixar passar a oportunidade de tirar uma “selfie” e de trocar algumas palavras com o chefe do Governo, que, por sua vez, acionou o modo “pré-campanha”.

Durante a visita à EB 2, 3 D. Dinis, António Costa fez-se acompanhar pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, pelo diretor do Agrupamento de Escolas D. Dinis, Manuel Nora, e pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.







A requalificação da Escola D. Dinis passa a ser o maior investimento em equipamentos educativos na região, com obras no valor 6,5 milhões de euros, que permitiram dar início a projeto educativo inovador, inclusivo e mais sustentável.

Depois do habitual descerramento da placa de inauguração, António Costa visitou as salas de aula, agora devidamente equipadas, a nova biblioteca, conheceu os projetos dos alunos nas mais variadas áreas e ficou ainda fascinado por um projeto que envolve um cão-guia.







A autonomia das escolas, a flexibilidade curricular e a descentralização de competências para as autarquias, são, para Costa os três eixos de ação que torna possível a concretização de projetos educativos de sucesso, como é o caso da EB D. Dinis.

O primeiro-ministro utilizou o momento do discurso para reiterar o apelo a uma adesão massiva ao processo de vacinação, alegando que, “ao contrário do que ouvimos dizer”, as crianças também são infetadas e sofrem com a doença”, referenciou-se à covid-19. “As crianças podem sofrer mais ou menos, mas também sofrem com a doença e nenhuma doença faz bem à saúde. Portanto, não vale a pena dizer que esta doença não interessa, porque nunca nenhuma doença fez bem à saúde e também não é esta doença que faz bem à saúde”, alegou.

Ao dirigir-se aos alunos presentes na cerimónia, o chefe do Governo salientou que “é muito importante que todos se vacinem para sua própria proteção e de todos aqueles que os rodeiam, nomeadamente os colegas, os amigos e a família”, lembrando que a maior taxa de incidência de transmissão do vírus “ocorre nas crianças não vacinadas e na faixa etária que corresponde aos pais dessas crianças”.





António Costa lembrou que a pandemia “não tem atingido só a saúde, mas também o processo de desenvolvimento normal da aprendizagem” com a perturbação da vida escolar ao longo destes dois anos”.

Para António Costa, “há uma enorme diferença entre o ensino presencial e à distância, porque nada substitui esta proximidade” e daí ser fundamental que “adotemos as medidas que podemos adotar para tentar evitar que novamente que este ano letivo seja tão perturbado como foram os dois anos letivos anteriores”.







“Este ano letivo e o próximo, são anos em que todos estamos empenhados no programa de recuperação das aprendizagens, para que esta geração não seja prejudicada ao longo da vida pela perda no seu processo de aprendizagem que esta pandemia constituiu. Para que isso aconteça, é fundamental que todos nos vacinemos”, concluiu.

Vítor Aleixo foi o primeira a discursar e fez questão de frisar, “num dia tão importante” para a freguesia de Quarteira, que o projeto da Escola D. Dinis “é o primeiro que cumpre as normas da economia circular”, numa referência à crescente preocupação da autarquia para com o desenvolvimento sustentável. Contudo, o autarca não deixou passar as etapas mais sinuosas desta obra, que incluíram uma desistência à última hora, do empreiteiro.





Já Tiago Brandão Rodrigues, deixou rasgados elogios à autarquia, olhando para esta Escola como “um exemplo do que vale a pena”, sublinhado o ADN inclusivo da comunidade escolar.

No final da cerimónia, e sem prestar qualquer declaração aos jornalistas, a delegação do primeiro-ministro foi brindada com a atuação da banda da escola.

A funcionar deste o início do presente ano letivo, o estabelecimento de ensino, situado entre Quarteira e Vilamoura, no concelho de Loulé, foi cofinanciado por fundos comunitários, no âmbito do Portugal2020.







