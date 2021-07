Covid-19: Albufeira abre posto de testagem, sem marcação prévia

O Grupo Lusíadas Saúde, abriu em Albufeira, o primeiro posto de testagem à Covid-19, no Algarve, que permite a realização de testes PCR e antigénio sem marcação prévia.

Situado no centro de Albufeira, o novo walk thru hospitalar, disponível num quiosque no Hotel Aldeia na Oura, funcionará diariamente, das 16h00 às 22h00, até, pelo menos, ao final de Agosto.

Os testes serão realizados por profissionais de saúde especializados do Hospital Lusíadas Albufeira, sem ser necessária marcação prévia, podendo-se optar pelo teste RT-PCR ou Antigénio.

Com a realização de testes neste walk thru, os viajantes têm acesso a um relatório para apresentar nos destinos que exigem o resultado de um teste à Covid-19.

A realização dos testes Covid-19 não requer jejum ou preparação especial, ficando os resultados disponíveis, no máximo, em 24 horas após a testagem.

