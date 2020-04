COVID-19: Alcoutim cria bolsa de voluntários para apoiar idosos

A Câmara Municipal de Alcoutim criou uma bolsa de voluntários para apoiar a população idosa institucionalizada do concelho, para combater os constrangimentos de pessoal que existe devido à pandemia de COVID-19, anunciou a autarquia.

Os voluntários vão prestar apoio em lares e em domicílios, além de outros serviços, e devem ter uma idade inferior a 60 anos e serem saudáveis, sem pertencer a qualquer grupo de risco referenciado pela Direção-Geral de Saúde.

“É uma medida de combate à COVID-19, e uma forma de antecipar procedimentos, no caso de existir algum caso positivo no concelho de Alcoutim, nas IPSS, possamos substituir as pessoas, e assegurar a quarentena das restantes”, referiu em comunicado o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves.

Esta medida é uma colaboração com as Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, com a receção e encaminhamento das inscrições dos voluntários a cargo do Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação do município.

As inscrições podem ser feitas através do número 962736411 e do e-mail accao.social@cm-alcoutim.pt.