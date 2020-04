COVID-19: Algarve regista 229 casos confirmados

🔊 Ouvir Notícia



O Algarve tem um total de 229 casos de COVID-19 (+18) e sete mortes, enquanto existem 11730 infetados (+452) e 311 (+16) mortes a nível nacional, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde de hoje.

Segundo o boletim, Albufeira regista 44 casos (+4), Faro tem 39 (+2), Loulé com 39 (+6), Portimão com 24 (+1), Tavira com 24 (+13) Vila Real de Santo António com 15 (igual número), Silves com 11 (+1), Olhão com nove (+2) e Lagos e Lagoa com três (igual número).

Os concelhos de São Brás de Alportel (com, pelo menos, um caso registado) e Castro Marim (com dois casos confirmados), não constam no boletim de hoje, uma vez que a DGS apenas divulga concelhos com um número total de infetados igual ou superior a três. Pelos mesmos motivos, desconhece-se oficialmente a existência de casos em outros concelhos algarvios aqui não constantes.

A região Norte regista 6706 casos confirmados e 168 mortos, enquanto o Centro tem 1521 infetados e 76 óbitos.

Em Lisboa e Vale do Tejo há 3070 casos e 60 mortos e o Alentejo tem 84 infetados e não regista óbitos. Os Açores têm com 68 infeções e a Madeira mantém-se com 52, ambas sem óbitos.

Existem 140 pessoas recuperadas, enquanto 4500 aguardam resultados laboratoriais e 23470 estão em vigilância pelas autoridades de Saúde. Entre os 1099 internamentos, estão 270 nos cuidados intensivos.

A DGS informa no boletim que “a informação apresentada refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 78% dos casos confirmados. Dados por concelho de ocorrência. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados”.

Os casos importados são oriundos de países como Alemanha (9), Áustria (6), Andorra (23), Argentina (12), Austrália (14), Bélgica (9), Brasil (20), Cabo Verde (1), Canadá (5), Chile (1), Cuba (1), Dinamarca (1), Egipto (3), Emirados Árabes Unidos (41), Espanha (158), Estados Unidos da América (19), França (115), Itália (29), Índia (4), Indonésia (1), Irão (1), Israel (3), Irlanda (2), Jamaica (2), Luxemburgo (2), Malta (1), Maldivas (1), Marrocos (1), México (1), Noruega (1), Países Baixos (16), Paquistão (1), Polónia (1), Qatar (1), Reino Unido (64), República Checa (1), Singapura (1), Suécia (1), Suíça (41), Tailândia (2), Venezuela (1) e Ucrânia (1).

O boletim pode ser consultado aqui.

(notícia em atualização)