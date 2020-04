COVID-19: Algarve regista 5 mortes e 182 casos confirmados

🔊 Ouvir Notícia



O Algarve tem um total de 182 casos de COVID-19 e cinco mortes, enquanto existem 10524 infetados e 266 mortes a nível nacional, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde de hoje.

Segundo o boletim de hoje, Albufeira regista 39 casos (+1), Faro tem 36 (+1), Loulé com 26 (número igual ao boletim de ontem), Portimão com 22 (-1), Vila Real de Santo António com 15 (+4), Silves com 10 (+3), Olhão com sete (número igual a ontem) e Tavira com seis (+3).

Os concelhos de Lagoa (que registava quatro casos ontem), São Brás de Alportel (com um caso registado) e Castro Marim (com dois casos confirmados), não constam no boletim de hoje, tal como os 21 casos confirmados ontem num lar de idosos em Boliqueime não foram adicionados ao número total do concelho de Loulé.

A região Norte regista 6280 casos confirmados, enquanto que o Centro tem 1372 infetados.

Em Lisboa e Vale do Tejo há 2513 casos de COVID-19 e o Alentejo tem 63 infetados. Os Açores mantém-se com 63 infeções e a Madeira sobe para 51.

Existem 75 pessoas recuperadas, enquanto 5518 aguardam resultados laboratoriais e 22858 estão em vigilância pelas autoridades de Saúde. Entre os 1075 internamentos, estão 251 nos cuidados intensivos.

A DGS informa no boletim que “a informação apresentada refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 79% dos casos confirmados. Dados por concelho de ocorrência. Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados”.

Os casos importados são oriundos de países como Alemanha (9), Áustria (6), Andorra (23), Argentina (11), Austrália (14), Bélgica (9), Brasil (18), Cabo Verde (1), Canadá (5), Chile (1), Cuba (1), Dinamarca (1), Egipto (2), Emirados Árabes Unidos (40), Espanha (156), Estados Unidos da América (19), França (112), Itália (29), Índia (3), Indonésia (1), Irão (1), Israel (3), Irlanda (2), Jamaica (2), Luxemburgo (2), Malta (1), Maldivas (1), Noruega (1), Países Baixos (16), Paquistão (1), Polónia (1), Qatar (1), Reino Unido (62), República Checa (1), Suécia (1), Suíça (41), Tailândia (2), Venezuela (1) e Ucrânia (1).

O boletim pode ser consultado aqui.

(notícia em atualização)