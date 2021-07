Covid-19: AMAL usa spots de rádio para prevenir atitudes de risco

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) quer sensibilizar a população para os comportamentos de risco e está a apostar no uso de spots radiofónicos para partilhar informação útil com a população, anunciou aquela comunidade.

Os anúncios foram gravados em português, inglês e francês e já estão a passar nas rádios do Algarve. Têm, como pano de fundo, práticas profissionais e atividades de lazer e tanto recordam exigências no uso de máquinas agrícolas como dão orientações a quem vai usar lume na confeção de alimentos.

A iniciativa, que se estende até ao final do mês de agosto, é complementada por ações de sensibilização que contam com o envolvimento da AMAL e vão passar pelos concelhos de Monchique, Loulé, Tavira e Castro Marim. Estas ações integram-se no projeto transfronteiriço CILIFO – Centro Ibérico para a Investigação e Luta Contra incêndios Florestais. O objetivo do CILIFO é constituir-se como um centro permanente para o desenvolvimento e promoção da formação, sensibilização, investigação e cooperação no combate aos incêndios.

A AMAL dispõe, desde 2018, e financiado pelo Fundo Florestal Permanente, de um Gabinete Técnico Florestal que acompanha, colabora e promove vários projetos e candidaturas de carácter regional e intermunicipal para a área da defesa das florestas e do meio rural (+ info em https://amal.pt/atividades/gabinete-florestal) relevando a importância que as Comunidades Intermunicipais (CIM) passaram a ter no âmbito do sistema, visando claramente o reforço da sua influência e da sua operacionalidade na promoção de políticas de carácter regional para a área da defesa das florestas e do meio rural.

