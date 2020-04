COVID-19: Bombeiros Voluntários de Portimão na linha da frente contra vírus

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão está na linha da frente na luta contra o contágio de COVID-19, através de várias ações e apoio logístico e operacional à Proteção Civil Municipal e assistência à população.

Os bombeiros têm prestado apoio logístico na montagem das tendas e estruturas para estabelecimento do circuito de triagem do COVID-19 no Hospital de Portimão e da área dedicada ao COVID-19 no Centro de Saúde de Portimão, além da sinalização e monitorização através de equipas de reconhecimento e avaliação da situação das áreas interditas, reportando anomalias e situações irregulares.

Foi também constituído um dispositivo para transporte de casos suspeitos ou positivos com níveis de segurança adequados e tem sido feita uma gestão da reserva estratégica municipal de equipamentos de proteção individual.

Os bombeiros têm dado apoio técnico e operacional nas quatro Zonas de Apoio à População em Portimão e no espaço destinado a Hospital de Campanha, bem como ao estabelecimento do Posto de Comando Municipal e a Unidade de Saúde Pública nas instalações do Centro Municipal de Proteção Civil e Operações de Socorro no Quartel-sede.

Tem sido feita uma colaboração na elaboração dos planos de resposta para cada estabelecimento de apoio residencial, social e de recuperação da saúde e disponibilização de meios e recursos para apoio à rede de emergência social de assistência à população, através da Linha Municipal “Proteção 24” com o número 808 282 112.

Além das ações de sensibilização à população através de dispositivos de comunicação em massa, os bombeiros têm transportado equipas especializadas para colheitas em lares de idosos e têm oferecido ações de formação de curta duração a instituições através de videoconferência.

A rotina diária do Corpo de Bombeiros foi alterada, incluindo formação e treino de todo o efetivo, a reorganização do funcionamento da estrutura operacional e a definição de circuitos e procedimentos para manter o distanciamento social, a garantia de um reforço da higienização e a redução de contatos no quartel.