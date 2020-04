COVID-19: Câmara de Loulé esclarece e sensibiliza comunidade migrante

A Câmara Municipal de Loulé, juntamente com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, realizou uma ação de sensibilização e esclarecimento sobre a pandemia de COVID-19, no Centro Comunitário da Fundação António Aleixo, dirigida à comunidade de trabalhadores estrangeiros do concelho.

Foi preparada e entregue documentação em diversas línguas como espanhol, paquistanês, hindu, árabe, nepalês e bengali acerca da utilização de equipamento de proteção individual, riscos de contágio e medidas de prevenção.

A ação contou com a presença do Secretário de Estado, José Apolinário, coordenador na região do Algarve da execução da Declaração do Estado de Emergência, da Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, e do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, além de outros representantes de entidades regionais e nacionais.

A diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Cristina Gatões, informou ainda os representantes das várias nacionalidades presentes acerca das novas ferramentas criadas para resolver os processos em curso e agilizar a comunicação entre ambas as partes, uma vez que está em vigor até 30 de junho um despacho do Governo que regulariza os imigrantes durante a atual pandemia, para terem acesso a apoios sociais ou ao Serviço Nacional de Saúde.

“A informação e a prevenção são, neste momento, as maiores armas disponíveis para combater a propagação do novo coronavírus na região, pelo que hoje, mais do que nunca, a língua não pode ser uma barreira que impeça as diversas comunidades migrantes existentes no concelho de Loulé de seguir as recomendações da DGS. Trata-se de uma questão de saúde pública que merece toda a nossa atenção, pois, com esta ação estamos a prevenir a propagação do vírus no concelho e a proteger toda a nossa população”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.