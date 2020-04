COVID-19: Câmara Municipal de Faro lança apoio ao arrendamento

A Câmara Municipal de Faro abriu as candidaturas para o Apoio Municipal de Emergência ao Arrendamento (AMEA), destinado a pessoas que se encontrem em dificuldades devido à pandemia de COVID-19, anunciou a autarquia.

Os candidatos têm de residir no concelho, ininterruptamente, há mais de três anos, ser maior de idade, encontrarem-se numa situação socioeconómica desfavorecida, apresentarem uma taxa de esforço do agregado igual ou superior a 40% ou não serem beneficiários de outros apoios que tenham o mesmo objetivo.

Os pedidos podem ser feitos através de um formulário, cujas condições gerais de acesso e dúvidas podem ser esclarecidas na Divisão de Intervenção Social e Políticas Participativas (DISPP) da autarquia através do número 289 870 869 ou do e-mail dis@cm-faro.pt.

A candidatura pode ser entregue no Balcão Único do Município, situado na Loja do Cidadão, no Mercado Municipal de Faro, por carta registada com aviso de receção para o endereço da DISPP ou através do e-mail dis@cm-faro.pt.

As normas para a concessão deste apoio municipal de emergência estão em vigor até dia 30 de junho deste ano.Esta medida está incluída no pacote de iniciativas implementadas pelo município para combater as consequências da pandemia de COVID-19 nas famílias, empresas e associações.