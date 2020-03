Covid-19: Centro de rastreio estará pronto na próxima semana no Estádio Algarve

A delegada regional de Saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, anunciou esta tarde que está a ser montado um centro de rastreio para a despistagem de covid-19, perto do Estádio Algarve, entre os concelhos de Loulé e de Faro.

De acordo com a delegada, o rastreio de pessoas com suspeita do vírus vai funcionar numa tenda que está a ser montada junto ao complexo desportivo, em parceria com as autoridades de saúde, câmaras municipais, o hospital de Faro e a Universidade do Algarve.

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve e da Câmara Municipal de Olhão, António Pina, disse à agência Lusa que o centro “vai começar a funcionar no início da próxima semana, permitindo realizar rastreios para a despistagem da doença”.

“O objetivo é aliviar a carga dos hospitais, evitando que as pessoas tenham de se dirigir às unidades de saúde, à semelhança do que está a ser feito noutras regiões do país”, sublinhou o autarca.

De acordo com António Pina, as autarquias do Algarve admitem vir a criar “outros dois centros onde se possa fazer o rastreio e a referenciação de casos de covid-19, um em Portimão e outro mais a este do Algarve, em coordenação com as autoridades de saúde”.