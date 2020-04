COVID-19: Cineclube de Faro projeta filmes nas paredes da cidade

🔊 Ouvir Notícia



O Cineclube de Faro vai projetar filmes nas paredes da cidade, transformando as varandas em plateias na iniciativa Cinema à Janela, todos os sábados a partir das 21:30.

A primeira sessão ao ar livre está marcada para dia 18 de abril na Rua Camilo Castelo Branco, com a projeção de três curtas-metragens de Charlie Chaplin.

A comemoração do 64º aniversário do Cineclube de Faro vai decorrer no dia 26 de abril, pelas 15:00, no website www.cineclubefaro.pt, com a transmissão de um cine-concerto do músico português Charlie Mancini, que irá improvisar a banda sonora para algumas curtas-metragens de Charlie Chaplin.

Em maio chegam as Cine-Conversas a partir de casa, com um debate acerca de quatro filmes diferentes através do Whatsapp, às quartas-feiras.