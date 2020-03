COVID-19: Escola de Faro produz viseiras para profissionais de saúde

Os alunos do Clube de Programação e Robótica do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, em Faro, está a produzir viseiras de proteção para serem entregues aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

O modelo, produzido através de uma impressora em 3D, já tem vindo a ser testado no CHUA para “esta guerra contra o inimigo invisível”, segundo o diretor do agrupamento, Francisco Soares.

Neste momento estão também a ser implementadas cadeias de distribuição com as autoridades competentes, para garantir que as viseiras cheguem a quem mais precisa.

O diretor do agrupamento lança ainda um apelo à comunidade, com o objetivo de aumentar a produção, pedido a voluntários e programadores com impressoras 3D que se juntem à iniciativa através do email 3d.anticovid@aeprosa.pt.

Em comunicado, o apelo é lançado também a fornecedores, que disponibilizem gratuitamente ou a um preço justo, materiais como filamento para impressora 3D PETG (ou PLA) 1,75, Pvc encadernação 230 micros (A4), elástico com casas em rolo (2 cm), fita adesiva dupla face com 2 cm de largura e esponja com 0,5 cm de expessura em placas.