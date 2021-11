Covid-19: Está a ser desenvolvida uma vacina comestível

A investigação tem a assinatura do Instituto Politécnico do Porto e promete revolucionar a indústria pelo formato em que está a ser desenvolvida: uma espécie de iogurte ou um sumo.

Uma equipa de investigadores do Instituto Politécnico do Porto (IPP) está a trabalhar numa vacina contra a Covid-19 que pode ser ingerida em formato iogurte e de sumo, como a particularidade de ter na base plantas de frutos e probióticos geneticamente modificados, o que a torna numa alternativa com base natural.

Neste fase da investigação, segundo o Observador, estão a decorrer os ensaios in vitro e, brevemente, começam a testar em animais, revelou esta sexta-feira Rúben Fernandes à Lusa, um dos responsáveis pelo Laboratório de Biotecnologia Médica e Industrial do IPP.

Esta vacina inovadora, comparativamente às restantes disponíveis no mercado, estimulam a imunidade ao invés de estimularem a neutralização do vírus, tal como explicou Rúben Fernandes à Lusa. O biólogo avançou que ao usar apenas probióticos, em formato “iogurte”, esta vacina poderá ser uma realidade entre “seis meses a um ano”. Já com recurso aos frutos, a sua concretização “será bastante mais longa” pelo processo que o seu crescimento acarreta.

Este é um projeto que, para já, está assente em fundos próprios.

