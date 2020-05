Covid-19: Estudantes de medicina em ação de sensibilização em Lagos

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os estudantes do Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve estão hoje a promover, novamente em Lagos, mais uma ação de sensibilização para ajudar a população no combate à pandemia por COVID-19.

Um grupo de oito alunos do 5.º ano de Medicina desloca-se hoje, com o apoio do município lacobrigense e freguesias do concelho, forças de segurança (GNR e PSP), Proteção Civil, Bombeiros Voluntários de Lagos e Intermarché, a várias zonas habitacionais da cidade de Lagos (Bairro dos Moinhos, Bairro 28 de Setembro e Bairro 25 de Abril) e às povoações do Chinicato e Espiche.

Neste contacto de proximidade os estudantes dinamizam a ação “Desinfetar o Algarve” que consiste na transmissão de recomendações e explicações sobre a correta higienização das mãos, medidas de etiqueta respiratória e cumprimento do distanciamento social, de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde e da Direção Geral de Saúde. A informação é acompanhada da entrega de uma solução alcoólica e de máscaras comunitárias, estas últimas disponibilizadas pela Câmara Municipal de Lagos.

Complementarmente é desenvolvida a ação “Forno do Dia” (outra das vertentes do projeto COVIDAlgarve) que consiste na distribuição de fruta e outros bens alimentares às famílias contactadas, neste caso contando com o apoio do supermercado Intermarché de Lagos (que ofereceu os bens) e dos trabalhadores municipais (que colaboraram na sua distribuição).

Recorde-se que outra vertente deste projeto é o “COVIDizer no Algarve”, uma divulgação feita através das redes sociais onde são abordados diversos mitos associados à COVID-19, tendo como objetivo combater a desinformação e transmitir dados corretos recolhidos junto de fontes fidedignas. Estas ações de rua são também uma oportunidade para combater esses mitos e esclarecer a população, para que esta possa estar devidamente informada e mais facilmente adote os cuidados e comportamentos adequados para prevenir o contágio e a propagação do vírus e da doença.